قال الفنان محمد صبحي، إن بناء الإنسان أهم وأصعب إنجاز يمكن أن تحققه أي دولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ ، الأمر بحاجة إلى تكاتف ثلاثة روافد أساسية هم التعليم، والثقافة والإعلام، والأسرة.

وأشار إلى أنّ الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية، وتابع: "نحتاج الأب والأم لتربية الأولاد السليمة لإتمام علمية بناء الإنسان".

وأوضح أنّ فيلمًا واحدًا يمكن أن يهدر الكثير من الإنجازات التي تقدمها الدولة في مجالات بناء الإنسان.

وأكمل: "ينبغي للثقافة والإعلام الدراية بالدور الذي يقع على عاتقهما، وأيضًا التعليم الجيد له دور كبير في تخريج أجيال تصنع المستقبل".