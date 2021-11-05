المهاجرون على حدود بيلاروس: ليتوانيا ترفض جميع طلبات اللجوء تقريبا

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رفضت ليتوانيا حتى الآن قبول أي من طلبات لجوء إليها تقريبا ممن تقدم بها من اللاجئين الذين دخلوا حدودها بشكل غير قانوني من جانب بيلاروس المجاورة.

ووفقا لسلطات الهجرة، تم منح اللجوء لستة فقط من أصل 4200 لاجئ.

وقالت رئيسة جهاز الهجرة إيفيلينا جودتسينكايته اليوم الجمعة في الإذاعة الليتوانية: "بشكل عام نحن الآن نتمم جميع الاختبارات، وآخر طالب للجوء يمكنه أن يتوقع اتخاذ قرار بشأنه نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبل".

وطعن نصف المهاجرين الذين رفضت طلباتهم على القرار كما أوضحت جودتسينكايته، التي أضافت أن المهاجرين الخمسة الأوائل هذا الأسبوع تلقوا رفضا نهائيا وملزما قانونا لطلبات لجوئهم – ويتم الآن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مبينة أنه نظرا للتجنيب المؤقت لأكثر الطلبات تعقيدا فقد يرتفع عدد القرارات الإيجابية بشكل طفيف في النهاية.

كان ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروس، أعلن في الربيع الماضي أنه لن يوقف المهاجرين المتجهين إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية.

ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس بشكل حاد منذ ذلك الوقت.

وفي البداية تأثرت ليتوانيا بشكل خاص من هذا الأمر.

ومنذ بداية آب / أغسطس الماضي رفض حرس الحدود الليتواني المهاجرين الذين يريدون دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر بيلاروس.

كما بدأت الدولة في بناء سياج على طول الحدود مع بيلاروس.