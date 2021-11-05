فيتنام: تطعيم 18 طفلا رضيعا بالخطأ بلقاح كورونا

أفادت السلطات الصحية في هانوي، عاصمة فيتنام، اليوم الجمعة بأنه تم تطعيم 18 طفلا رضيعا عن طريق الخطأ بلقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد بدلا من حقنهم بتطعيمات أخرى مصنعة لتقوية جهاز المناعة.

وأشارت السلطات إلى أنه لم تظهر أية أعراض جانبية على هؤلاء الأطفال.

وقالت مديرية الصحة بالعاصمة الفيتنامية في تقرير لها إن هذا الحادث النادر وقع أول أمس الأربعاء داخل المركز الطبي (ين سون كوميون) في منطقة (كوك واي) في هانوي، حيث كان يتم تنظيم حملة لتطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر إلى ستة أشهر ، لكن أحد أعضاء الطاقم الطبي قام عن طريق الخطأ بحقنهم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبعد اكتشاف هذا الخطأ مباشرة، أبلغ المركز الطبي السلطات المحلية في هانوي، التي أمرت المركز بنقل الأطفال إلى مستشفى سانت بول في المدينة لوضعهم تحت المراقبة.

وأضافت المديرية أنه بحلول اليوم الجمعة وبعد مرور 48 ساعة على هذا الحادث، فقد انتاب معظم هؤلاء الأطفال حالة من اليقظة، وكانوا يأكلون جيدا، فيما ظهرت على بعضهم علامات الحمى والاضطراب وضعف الشهية، وهي أعراض جانبية شائعة بعد التطعيم ، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية، مشيرة إلى حالتهم الصحية مستقرة.

وأوقفت سلطات منطقة (كوك واي) أحد أفراد الطاقم الطبي الذي قام بحقن الأطفال الرضع مباشرة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأربعة آخرين متورطين في الحادث.

بشار إلى أن وزارة الصحة الفيتنامية أجازت فقط تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.