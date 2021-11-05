ندوة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي

عقد بمقر فرع المجلس بالمنيا، ندوة بعنوان "دور المرأة فى مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومى"، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وبإشراف دكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس، وبحضور إيزيس محمود مدير الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالمجلس، وأعضاء وعضوات الفرع، ومحمد حلمى رئيس مركز المنيا، ورجال الدين بالأوقاف والأزهر الشريف، وواعظات الكنيسة سفيرات المحبة والسلام، وممثلى التضامن والمجتمع المدني والإعلام، وإدارة شئون المرأة.



واستعرض خلال الندوة، اللواء أسامة سعود وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما سلط الضوء على المشروعات القومية الكبرى والتى غيرت وجه الحياة فى مصر.



وتحدث اللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطنى السابق عن أثر توافر النزاهة والشفافية فى توقع حدوث الأزمات والتعامل معها وانعكاس ذلك على الأمن القومى، كما تطرق النقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة فى مكافحة الفساد والحد منه، وتم استعراض آليات الإبلاغ عن وقائع الفساد أينما وجدت.



وقالت منال أبوسمرة إنه أقيم على هامش الندوة معرض لمنتجات السيدات الريفيات بقرى المحافظة كنماذج لمشاريع تمكين المرأة اقتصاديا.