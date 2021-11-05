نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، حيث سيعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الموافقة على إعادة النظر في قرار نقل ولاية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاستثمار لإقامة منطقة حرة عليها، وعودة الأمر كما كان عليه من قبل؛ حتى تتمكن المحافظة من استكمال ما تم تنفيذه من أعمال المرافق اللازمة للمدينة، ضمن خطة زمنية محددة للتنفيذ، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2021، فيما يخص عدة موضوعات، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي فى مصر، والموقع بتاريخ 16/9/2021.



كما تضمنت القرارات وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة تبلغ نحو 177.42 فدان، الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة تبلغ نحو 5.05 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة سوهاج، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والزراعة.



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف مشروع ممشى أهل مصر، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة، كما ترأس الاجتماع الاسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والاحتفال بيوم المدن العالمي، وجهود مواجهة "كورونا" وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة.



وشملت الاجتماعات أيضاً، كما أظهر التقرير، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية مثل إقامة مجمعات صناعية متكاملة، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه بالسخنة، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ببدء انتقال الموظفين تدريجياً آخر ديسمبر، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية، كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة الـ 21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والمقرر عقدها يوم 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتدعيم وتطوير التكامل الاقليمي وتعزيز العلاقات التجارية بين مصـر والـدول الأعضاء في الكوميسا، بجانب اجتماع مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وجهود التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، ورئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، ومستشار رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة "بنية"



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد، الذي يستقطب العديد من المسئولين والزائرين من أكثر من 192 دولة حول العالم، كما تفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث أكد حرص القيادة السياسية والحكومة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق، وذلك برفقة أعضاء الوفد المصري الرسمي، وعدد من الوزراء والمسئولين بدولة الإمارات، بالإضافة إلى زيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك برفقة وزراء ومسئولين مصريين وإماراتيين، حيث أبدى إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التي حققتها الإمارات.



وتضمنت الأنشطة أيضاً، كما ورد بالتقرير، إلقاء مدبولي كلمة في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث أكد على ضرورة العمل من أجل تحفيز استدامة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر واستثمار الطاقات المتجددة، وذلك بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، وعدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وكذلك تفقد المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021، وذلك برفقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في حين تفقد سيادته الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة أعمال الحفائر، الواقعة بطريق الكباش بمدينة الأقصر والتعرف على أحدث الاكتشافات بها، ورافقه عدد من الوزراء والمحافظين، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجانب حضور احتفال بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل، حيث أكد أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والجذب السياحي في وسط القاهرة، وذلك بحضور وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والرئيس التنفيذي لشركة "سيتى إيدج".



بجانب ما سبق، شملت الأنشطة كما جاء في التقرير، استعراض تقرير حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة لنحو 571 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، حيث دعا الدول العربية والأفريقية لعقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتها والاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، حيث نقل تحيات الرئيس السيسي لقيادة وحكومة الإمارات الشقيقة وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في أبو ظبي، فضلاً عن لقاء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، خلال زيارته دبي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وسفير مصر في أبو ظبي، وكذلك لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ وذلك لمتابعة جهود مواجهة كورونا وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، إلى جانب لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والوفد المرافق لها، حيث أشار إلى أن "حياة كريمة" نموذج غير مسبوق من ناحية الحجم ومدة التنفيذ من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مصري، وذلك بحضور وزيري التعاون الدولي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة مثل منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية، ومشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيـارات، وكذلك لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن لقاء مع سفير اليابان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر، حيث أكد ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات اليابانية فى مصر لا سيما فى مجال صناعة السيارات ومستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة لتسهيل عمل تلك الشركات.