تبادل لإطلاق النار بين الأمن والمحتجين في محيط الخضراء

أفاد مصدر أمني العراقي، اليوم الجمعة، بحدوث إطلاق نار متبادل بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة الإخبارية العراقية، إن "القوات الأمنية أطلقت نار صوب المتظاهرين، فيما قام المتظاهرون أيضا بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.