سفير جنوب أفريقيا: القمة الروسية الأفريقية تعقد في 2022 وقد تكون افتراضية

أعلن سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا وبيلاروسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، أن القمة الروسية الأفريقية ستُعقد في عام 2022 في القارة الأفريقية،غير مستبعد عقد هذه القمة في شكل افتراضي".



وقال ماكيتوكا في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة:"يمكنني أن أؤكد أن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل، وبأي شكل، ويمكن عقدها أيضًا بشكل افتراضي (عن بعد) اذا دعت الحاجة"، مشيرا إلى أن هذه القمة لا يمكن تفويتها على مدى عامين متتاليين.



وتابع:" أن القرار بشأن شكل وتوقيت القمة سيتخذ بشكل جماعي من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي ووزارة الخارجية الروسية"، مؤكدا أن الأمن الوبائي والاستقرار في البلاد والبنية التحتية قد تكون من بين المعايير، التي سيتم من خلالها اتخاذ قرار بشأن اختيار مكان انعقاد القمة.



ولم يستبعد سفير جنوب إفريقيا استضافة بلاده لهذه القمة، قائلا:" إذا طُلب من جنوب أفريقيا استضافة القمة، أعتقد أننا سنلبي هذا الطلب بعد تسوية وضعنا الداخلي".



يُذكر أن السفير الكيني بنسون أوجوتو أعرب في وقت سابق عن رغبة بلاده في عقد القمة الروسية الأفريقية عام 2022 في نيروبي. وقال سفير نيجيريا عبد الله شيخو:" إن بلاده مستعدة لاستضافة القمة، إذا سنحت الفرصة"، كما تحدث سفير تشاد محمود آدم بشير وسفير إثيوبيا أليمايهو تيجينو عن الاستعداد لاستضافة القمة. يُذكر أن القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي عقدتا في سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، و تمت دعوة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة، واشتركت روسيا ومصر في رئاسة هذا الحدث حينها.