 القبض على عاطل بحوزته مخدرات في سوهاج - بوابة الشروق
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القبض على عاطل بحوزته مخدرات في سوهاج

محمد أبو عوف
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:00 م

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، مساء اليوم، القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات فى أثناء تواجده بجوار كوبري أولاد نصير.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد الضبع، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط الصعيد، بممارسة "جابر.م" عاطل، وشهرته "صبره" ومقيم بمنطقة الزاوية بمحافظة أسيوط، نشاطا بالاتجار فى المواد المخدرة.

وأمر رئيس المنطقة بتشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد حنفى رئيس فرع سوهاج وبإعداد الأكمنة، تمكنت من ضبطه وعثرت بحوزته على 50 طربة حشيش و4250 جنيها وهاتف ومطواه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت التحفظ على المضبوطات وإحالتها للمعمل الجنائي لفحصها.

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