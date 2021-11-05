باريس: انقلاب السودان قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على الخرطوم

قالت فرنسا اليوم الجمعة، إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وفرنسا ثاني أكبر دائن للسودان، وفقا لوكالة "رويترز".



وقال التلفزيون السوداني اليوم الجمعة، إن الجيش حل مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، في ما يبدو أنها أحدث خطوة يتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته بعد الاستيلاء على السلطة.



يشار إلى أن السودان شهد مؤخرا أحداثا أطاح فيها قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مما دفع الدول الغربية إلى قطع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات عن السودان.