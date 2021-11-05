بايدن يؤبن كولن باول بحضور كبار الشخصيات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بتأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بحضور العديد من ضيوف الشرف الآخرين اليوم الجمعة.

كما حضر الرئيسان السابقان والسيدتان الأوليان السابقتان جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش وباراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما مراسم التأبين في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن.

وكان من بين الحضور أيضا وزير الخارجية أنطوني بلينكن ورئيس الاركان مارك ميلي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونائب الرئيس الأسبق ديك تشيني مع السيدة الثانية السابقة لين تشيكي.

توفي كولن باول يوم الاثنين قبل الماضي عن عمر يناهز 84 عاما نتيجة مضاعفات ألمت به إثر الإصابة بعدوى كورونا.

تولى كولن باول وزارة الخارجية من 2001 إلى 2004 كأول وزير خارجية اسود للولايات المتحدة إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش.