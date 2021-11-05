الرئيس التشيكي زيمان يؤيد تشكيل حكومة جديدة بسرعة

أدلى الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، الذي أخر تدهور صحته تشكيل حكومة جديدة، بأول تعليق علني له اليوم الجمعة منذ دخوله المستشفى.

وفى مقابلة إذاعية أجريت عبر الهاتف قال زيمان إنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان اختتام سريع لمحادثات الائتلاف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء التشيك (سي تي كيه).

وكان رئيس الدولة الذي يتطلب موافقته على حل الحكومة الحالية وتشكيل الحكومة الجديدة، دخل بشكل غير متوقع مستشفى عسكري في براغ في العاشر من أكتوبر الماضي بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات البرلمانية.

وقد تم نقل الرجل البالغ من العمر 77 عاما من العناية المركزة إلى جناح عادي أمس الخميس ، مما عزز آمال تحالفات المعارضة التي فازت في الانتخابات في أن يتولى ائتلافها الجديد الحكم .

واتفق اليوم التحالفان الليبراليان المحافظان ، اللذان هزما الرئيس الشعبوى الحالي اندريه بابيش فى انتخابات 8 و 9 أكتوبر ، على تشكيل حكومة ولكن بدون تفويض رسمي .

وقد تم اختيار بيتر فيالا رئيس الحزب الديمقراطى المدني لقيادة الائتلاف الجديد . وقد حدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتوقيع الاحتفالي على اتفاق الائتلاف .