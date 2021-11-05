تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى في 15 شهرا لاختلاف البنك المركزي الأوروبي مع سياسة البنك المركزي الأمريكي

انخفض سعر اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 15 شهرا، مثقلا بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتخلف عن بنك الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في تشديد السياسة النقدية وزيادة سعر الفائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن العملة الأوروبية الموحدة انخفضت بنسبة 4ر0٪ لتصل إلى 1514ر1 دولاراً، في أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020. وتفاقمت هذه الخطوة بسبب صدور أقوى تقرير للوظائف الأمريكي عما كان متوقعا، والذي يمكن أن يشجع المتعاملين الذين يستعدون بالفعل لبدء بنك الاحتياط الاتحادي في السحب التدريجي لبرنامج شراء السندات هذا الشهر.

وفي المقابل، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين

لاجارد في وقت سابق من هذا الأسبوع مواجهة رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل 2022، في رسالة للحفاظ على سياسة فضفاضة مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).