الآلاف يشيعون جثمان القيادي البارز بحزب الإصلاح اليمني ضياء الحق الأهدل

شيع آلاف اليمنيين، اليوم الجمعة، جثمان القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح ضياء الحق الأهدل، الذي تم اغتياله برصاص مسلحين قبل نحو أسبوعين.

وتمت مراسيم التشييع في ساحة الحرية وسط مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، جنوب غربي اليمن.

ورفع المحتشدون صور الأهدل، وطالبوا السلطات المحلية بسرعة محاكمة المتهمين بقتله، ورددوا هتافات منددة بحادثة اغتياله.

وقال الناشط محمد التويجي، الذي حضر مراسيم التشييع " خرجت حشود كبيرة غير مسبوقة لتعبر للعالم عن رفض كل جرائم الاغتيالات في تعز واليمن أجمع".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "كان الأهدل من أهم الشخصيات السياسية والاجتماعية في تعز واليمن؛ لذا خرجت هذه الحشود الكبيرة للتعبير عن وفائها له".

وطالب السلطات المحلية بسرعة محاكمة كافة المتهمين باغتيال الأهدل، والعمل على منع أي جرائم اغتيالات قادمة.

وكان مسلحون قد اغتالوا الأهدل عبر إطلاق النار على رأسه في 23 أكتوبر الماضي، بعد خروجه من منزله في شارع جمال وسط مدينة تعز، صباح يوم السبت.

وأعلنت السلطات الأمنية في تعز، تحديد هوية القاتل الذي لا يزال فارا حتى اليوم، والقبض على أربعة مشتبهين في اشتراكهم بعملية الاغتيال التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.