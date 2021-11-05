كوريا الجنوبية تحقق فائضا تجاريا في سبتمبر للشهر الـ 17 على التوالي

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع عشر على التوالي في أيلول/سبتمبر الماضي بفضل الصادرات القوية وسط انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات بنك كوريا المركزي أن فائض الحساب الجاري بلغ 07ر10 مليارات دولار أمريكي في أيلول/سبتمبر، بعد أن كان 51ر7 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه. ويعتبر الرقم أقل بقليل من فائض العام السابق البالغ 34ر10 مليارات دولار.

ويمثل أيلول/سبتمبر الشهر السابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه الحساب الجاري فائضا منذ أيار/مايو من العام الماضي عندما تحول من عجز قدره 33ر3 مليارات دولار في نيسان/أبريل وسط تعثر الصادرات بسبب الجائحة.

يشار إلى أنه خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى أيلول/سبتمبر، سجل الحساب الجاري التراكمي للبلاد فائضا بلغ 13ر70 مليار دولار.