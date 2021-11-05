استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا عالميا

استمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التفشي بشكل واسع في مختلف دول العالم اليوم /الجمعة/ مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

وشهدت روسيا انخفاضا طفيفا في عدد الوفيات اليومية إثر الإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد-19"، مقارنة باليوم السابق، بواقع 1192 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 244 ألفا و447 شخصا، فيما تم تسجيل 40 ألفا و735 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و714 ألفا و595 إصابة.



وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ولم تسجل أي حالات وفاة ليظل عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 97 ألفا و605 إصابة.



وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 12 ألفا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 221 وفاة ناجمة عنه ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و333 ألفا و754 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 459 ألفا و873 شخصا.



وأما في باكستان، سجلت السلطات الصحية الباكستانية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و275 ألفا و673 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و507 وفيات.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 26 ألفا و488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية وتم تسجيل 696 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 70 ألفا و842 شخصا.



وعن تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و80 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و542 حالة وارتفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و951 ألفا و572 إصابة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4662 حالة إصابة جديدة و166 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 623 ألفا و973 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 24 ألفا و755 حالة حتى الآن.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1421 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، مما يرفع اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 945 ألفا و922 حالة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة المنغولية تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 366 ألفا و421 حالة كما سجلت في الوقت نفسه 11 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، مما يرفع حصيلة الوفيات من جراء المرض في البلاد إلى 1715 حالة.



وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 296 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 187 ألفا و381 حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة جديدتين من جراء الإصابة بالفيروس، ليرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1334 وفاة.



أما في بلجيكا، أعلنت سلطات الصحة البلجيكية تسجيل 10 آلاف و 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 22 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 403 آلاف و 548 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و 105 حالات وفاة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 20 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 375 ألفا و464 حالة إصابة، أما إجمالي الوفيات بلغ 2936 حالة وفاة.



وفي أستراليا، تم تسجيل 1580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 177 ألفا و 393 حالة إصابة فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 1795 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7138 حالة إصابة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 29 حالة وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية هناك، أنه تم تسجيل حتى الآن 117 حالة وفاة بين العاملين في القطاع الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وذلك من بين 1221 حالة إصابة بين العاملين في مجال الصحة كما سجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية 5 آلاف و340 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي.



وفي ألمانيا، أبلغت السلطات الصحية الألمانية عن 37 ألفا و 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 154 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد في غضون 24 ساعة ليبلغ إجمالى تعداد الإصابات في ألمانيا 4 ملايين و 709 آلاف و 488 حالة إصابة تم اكتشافها منذ بداية الوباء.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 4 آلاف و922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و497 ألفا و265 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، على مدار أمس، 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 29 ألفا و155 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية تسجيل 1835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 316 ألفا و839 حالة كما سجلت 50 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6 آلاف و582 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و260 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 44 ألفا و85 حالة وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و797 ألفا و986 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وأعلنت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 15 ألفا و904 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و76 ألفا و518 حالة، فيما تم تسجيل 152 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و547 حالة.



وفي المكسيك، تم تسجيل 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 244 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 818 ألفا و216 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 289 ألفا و131 حالة وفاة.



أما في التشيك، سجلت سلطات الصحية 8419 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و801 ألف و154 حالة إصابة فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة ليبلغ تراكمي الوفيات 30 ألفا و938 حالة وفاة.



أما في المجر، سجلت السلطات الصحية هناك 6804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 83 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 289 ألفا و164 حالة إصابة وتراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 31 ألفا و184 حالة وفاة.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9388 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 32 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 865 ألفا و390 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 11 ألفا و451 حالة وفاة.