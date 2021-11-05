محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8450 لسنة 2021، بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام محافظة الشرقية، برئاسة إسماعيل صابر أبو العلا، مدير مكتب المستشار القانوني بديوان عام محافظة الشرقية، ومندوب من إدارة الشئون القانونية وآخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بمحافظة الشرقية.

وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبة متتالية بمركز التدريب الإداري والتنمية البشرية بالمحافظة، ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز، وكذلك الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي؛ لإقامة حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين و تعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية، وذلك كنوع من الرقابة الشعبية، مع إنشاء وحدات فرعية لحقوق الانسان بمجالس المدن والأحياء تتبع الوحدة الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية، وكذلك تسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المشروعات القومية والأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة من تلك التي لها علاقة بحقوق الإنسان.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر الالتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع لجنه تنمية وبناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إذ أقيمت تلك الدورات بمركز التنمية المحلية بمنطقة سقارة، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.