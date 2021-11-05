تفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية و1300 سيارة وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC M التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6.2 متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة FRONTIER ACE وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 189 مترا والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 1300 سيارة بالميناء.

وذكر بيان صادر عن المنطقة اليوم الجمعة أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .. كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .