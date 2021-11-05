لن يكون هذا عامًا تاريخيًا لإحراز تقدم في معالجة تغير المناخ، حسب ما أكد موقع "إكسوس" الأمريكية، مع رفض رئيس الوزراء الصيني شي جين بينج تقديم تعهدات جديدة وعدم حضوره حتى قمة COP26 في جلاسكو . لكن هذا لا يعني أن القمة لم تحرز تقدماً جديدًا.



وتغّيب الرئيسان الصيني والروسي عن حضور قمة المناخ التي ستستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، لكنهما أرسلا بعثتين ممثلتين عن بلادهما.



ويقول موقع "إكسوس" إنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير في قمة هذا العام؛ تتضمن 3 انتصارات "من أهم الانتصارات على كوكب الأرض"، على حد تعبير الموقع. وترصد الشروق في هذه السطور أهم الانتصارات التي حققتها قمة المناخ.



1- تحالف جلاسكو



تم إطلاق "تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات" من أجل تغيير المناخ، وهو عبارة عن مجموعة من مستثمري القطاع الخاص يمتلكون نحو 130 تريليون دولار - وهو ما يكفي ليكون قادرًا على لعب دوره في جعل العالم يصل إلى صافي الصفر من الانبعاثات.



ويتألف "تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات"، الذي تم إنشاؤه في شهر أبريل وعقدته الأمم المتحدة، من ست مجموعات تغطي جميع أنحاء الصناعة المالية.



2- تعهد الميثان



وقعت أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تعهد الميثان العالمي،الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري القوية بحلول عام 2030، والتي يمكن أن تقلل من تلقاء نفسها الاحترار بمقدار 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050.



وحسب سي إن إن، يوضح الدعم العالمي القوي للتعهد الزخم المتزايد لتقليل انبعاثات الميثان بسرعة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الاستراتيجية الأكثر فعالية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.



ومن المقرر أن تلتزم الدول المنضمة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان بهدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030.



3 - وقف إزالة الغابات



كما تعهد أكثر من 100 من قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات، والعمل من أجل زيادتها بحلول عام 2030.



وكانت البرازيل التي قطعت مساحات كبيرة من غابات الأمازون المطيرة -من بين الموقعين، حسب بي بي سي



وخصص لتمويل هذا التعهد أكثر من 19 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا كبيرًا، بشرط الإيفاء به، سيما أن قطع الأشجار يسهم في تغير المناخ لأنه يقضي على الغابات التي تمتص كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عنه الاحتباس الحراري.