الناشطة السويدية تونبرج تشارك في مسيرات جلاسكو ومحادثات كوب 26 تزداد صعوبة

انضمت الناشطة السويدية البارزة جريتا تونبرج اليوم الجمعة، إلى آلاف المتظاهرين في مسيرات خارج مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، للاحتجاج على ما يسمونه تقاعس الحكومات و"الغسيل الأخضر" حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن رئيس القمة ألوك شارما تحذيره من أن "الأمور الهامة ستتضح "الأسبوع المقبل، وأنه يتعين على المسؤولين البدء في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات.

وقالت بلومبرج إنه تم إحراز بعض التقدم حتى الآن، ومن بين ذلك اتفاقات على التخلص التدريجي من استخدام الميثان والفحم والوقود الأحفوري – ولكنها لم تلق دعما من أكبر المسؤولين عن التلوث في العالم، وبنظرة فاحصة تنكشف بعض الاستثناءات الهامة والثغرات.

ولا يزال هناك أمامهم الكثير من العمل أيضا بشأن إنشاء أسواق دولية للكربون.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى 12نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تزداد المفاوضات عمقا حول كيفية إدارة الحديث عن تغير المناخ.

وتبدو الأمور شائكة بالفعل، ولكن شارما قال إنه يريد أن ينتهي المؤتمر في الوقت المحدد له، وهو إنجاز نادر في الاجتماعات السابقة.