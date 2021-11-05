وزير الأوقاف: افتتاح 13 مسجدا جديدا بـ 6 محافظات

غدا.. وزير الأوقاف يجتمع مع قيادات الدعوة بالديوان العام والمديريات الإقليمية

افتتحت وزارة الأوقاف، 13 مسجدًا جديدًا، ليرتفع إجمالى المساجد التى تم افتتاحها منذ يوليو الماضى، وحتى الآن لـ 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وشملت المساجد التى تم افتتاحها، مسجدين بسوهاج، ومسجدين بأسيوط، و6 مساجد فى الفيوم، ومسجد بالأقصر، وآخر بالدقهلية، ومسجد بكفر الشيخ.

وأدى أئمة الأوقاف، خطبة الجمعة تحت عنوان «مفهوم العبادة»، وسط إجراءات احترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، والتزاما بضوابط وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فى بيان له، أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ فى الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر.

وأضاف جمعة، أن العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا فى رقى الوطن وتقدمه، والثانى خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.

ولفت جمعة إلى أن المؤمن الحقيقى هو من يفهم هذا التوازن فى مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام.

وفى بنى سويف، أدى المحافظ محمد هانى غنيم، صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن تطوير بعض الخدمات، ووعد بحلها.

وفى السياق ذاته، يجتمع وزير الأوقاف غدا، بقيادات الدعوة بالديوان العام والمديريات الإقليمية، فى إطار تفعيل مبادرات بناء الوعى، مثل مبادرة سكن كريم، ومبادرة حق الطفل، والاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، بجانب مناقشة العديد من الأنشطة الدعوية.