استطلاع: قرابة نصف المراسلين في هونج كونج يدرسون مغادرتها بسبب تراجع حرية الصحافة

كشف استطلاع للرأي أن 46 بالمئة من المراسلين الصحفيين العاملين في هونج كونج، الذين شملهم الاستطلاع، يدرسون مغادرة المستعمرة البريطانية السابقة بسبب تراجع حرية الصحافة بموجب قانون جديد للأمن وضعته بكين.

ورسم استطلاع حرية الصحافة الذي نشره "نادي المراسلين الصحفيين الأجانب" في هونج كونج صورة قاتمة للمشهد الإعلامي في الجزيرة، منذ فرضت الصين قانون الأمن الوطني في حزيران/يونيو 2020.

وذكر 84 بالمئة من الصحفيين المشاركين في الاستطلاع أن ظروف العمل في هونج كونج تراجعت بموجب هذا القانون، فيما صرح 56 بالمئة أنهم انخرطوا في تطبيق رقابة ذاتية على أنفسهم منذ تمريره. وقال نصف من شملهم الاستطلاع فقط إنهم يفهمون ما تطلق عليه الحكومة اسم "الخطوط الحمراء".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيث ريتشبرج رئيس نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج قوله إن "هذه النتائج تظهر بوضوح أن التأكيدات بأن هونج كونج مازالت تتمتع بحرية الصحافة المضمونة بموجب القانون الأساسي ليست كافية"، مضيفا أنه "لابد من اتخاذ مزيد من الخطوات لاستعادة الثقة بين الصحفيين، والتأكد من أن هونج كونج تحتفظ بسمعتها منذ عقود بأنها مكان يرحب بالاعلام الدولي".

واحتلت هونج كونج المرتبة رقم ثمانين في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة "مراسلين بلا حدود" لعام 2021، بعد أن كانت تشغل الترتيب رقم 54 قبل عشر سنوات.