محكمة هولندية تصدر حكما في صالح روسيا في محاكمة يوكوس

حققت روسيا نصرا جزئيا في نزاعها القائم منذ سنوات مع حملة الأسهم السابقين من شركة النفط المنحلة حاليا "يوكوس"، بحسب حكم أصدرته المحكمة العليا في لاهاي.

كان المجلس الأعلى الهولندي، المعروف رسميا باسم المحكمة العليا، قد ألغى اليوم الجمعة حكما أصدرته محكمة الاستئناف وأحال القضية مجدد لمحكمة الاستئناف بشأن نقطة واحدة.

وهذا يعني أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات بقيمة أكثر 50 مليار دولار في النزاع القضائي القائم منذ سبعة أعوام.

وفي 2014، منحت إحدى محاكم التحكيم الدولي في لاهاي حملة الأسهم السابقين تعويضات بقيمة 50 مليار دولار حيث أنه تمت مصادرة يوكوس بدون وجه حق.

غير أنه بعد عامين، ألغت محكمة المقاطعة في لاهاي التعويض بعدما أقامة روسيا دعوى. واستأنف حملة الأسهم السابقون القرار وقد تم تأييده. ثم استأنفت موسكو لدى المجلس الأعلى.

وأيد القضاة قضية موسكو في نقطة واحدة. ورفضت محكمة الاستئناف على نحو خاطئ اعتراض روسيا الذي مفاده أن حملة الأسهم كانوا قد زوروا في إجراءات التحكيم بناء على أسس إجرائية. ويجب على المحكمة الآن أن تصدر حكما في هذا الشأن في محاكمة جديدة.