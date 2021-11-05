تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالجيزة

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل شرع في قتل شاب بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة بشارع المدبح القديم بدائرة قسم شرطة الجيزة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع المدبح القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل، بسبب خلافات الجيره، وخلال المشاجرة تعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بطعنه في منطقة الرقبة وجروح متفرقة بالساعد والجسد.

ونقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت القوات علي المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.