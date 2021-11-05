يسرا تطرح أحدث أغنياتها «الملاهي» من ألبوم «إستاد القاهرة»

طرحت الفنانة يسرا أغنية «سينجل» جديدة بعنوان «الملاهي» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تناقش خلالها فكرة تخلي الأصدقاء عنها وقت الشدائد، وصدمتها من مواقفهم فتلجأ إلى الله وتطلب منه المدد ليعينها على تجاوز حزنها.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع محمد عباس، مكس وماستر خالد.

كلمات الأغنية: «أحزاني بالكوم متعدش.. انا مين وقف جنبي محدش.. الفرح اتوزع علي كله وانا لوحدي مخدتش.. بسمع شتيمتي بوداني.. بتغش وبآمن تاني.. وطيبتي بدفع ضريبتها والهم شيلته مجاني.. الدنيا لونها طافي مابقاش لونها زاهي.. كل البلاوي جاية علي طول في اتجاهي

ضحكتي محدش لقاها كله تايه في المتاهة.. ضحكتي محدش لقاها كله تايه في المتاهة وملهي في الملاهي».

وتطرح يسرا أغاني ألبومها الجديد «إستاد القاهرة» تباعا، وطرحت منه حتى الآن أغنية «إستاد القاهرة» من كلمات وائل توفيق، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، مكس وماستر ماهر صلاح، وأغنية «قانون العالم الجديد» من كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، مكس وماستر ماهر صلاح.