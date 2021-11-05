بيطري الإسماعيلية تحيل واقعة ضبط طن لحوم حمير للنيابة العامة

أكد بيان مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أن معلومات وردت إلى الأمن العام بوجود مزرعة بالكيلو ٦ تذبح الحمير بغرض توزيعها للبيع.



فتوجهت الجهات المعنية من مديرية الطب البيطري ومباحث تموين الإسماعيلية وإدارة تموين المركز بمديرية التموين ومداهمة المكان الذي تبين أنه مجهز ببلانكات لرفع الحمير المذبوحة وثلاجات لحفظ اللحوم وأطباق فوم ومواد للتغليف ومفرمة لفرم لحوم الحمير وغرفة بها أعداد كبيرة من الكلاب وأخرى بها حمير حية معدة للذبح.



وأضاف البيان بضبط نحو طن من لحوم الحمير وأحشائها مشفاة.



تم التحفظ على المكان والأشخاص الموجودة والمضبوطات من لحوم الحمير وأحشائها والأدوات المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة و إبلاغ النيابة للتحقيق.