محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل مصر بمارسيليا تفعيل الاتفاقيات مع أقاليم جنوب فرنسا

بحث محافظ الاسكندرية، محمد الشريف، مع قنصل عام مصر بمارسيليا، السفيرة هايدى سرى سبل التعاون وتفعيل الاتفاقيات بين مدينة الاسكندرية، وأقاليم جنوب فرنسا.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الاسكندرية، رحب محافظ الإسكندرية بقنصل عام مصر بمارسيليا. مؤكدا دعمه لجميع الجهود التي تبذلها الدولة لتوطيد التعاون والعلاقات مع دولة فرنسا.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن طرح عدد من المقترحات لزيادة تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل بين محافظة الإسكندرية وأقاليم جنوب فرنسا فى مجالات التبادل التجارى و الاقتصادى، وإضافة مجالات جديدة للتعاون.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة للانتقال إلى موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمى بالتحول الأخضر، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق فكرة المدن الذكية، وحرصها على توطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.