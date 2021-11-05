مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في إثيوبيا، حيث يتفاقم الصراع بين الجماعات المسلحة والحكومة المركزية.



وطالبت أقوى هيئة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أطراف النزاع بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني شامل .



وبالإضافة إلى ذلك ، أعرب البيان الذي وافق عليه أعضاء المجلس الـ 15 عن قلقهم العميق إزاء اشتداد القتال وتدهور الوضع الإنساني .



وبدأ صراع الحكومة الإثيوبية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ عام وتسارعت وتيرة الأحداث في الأيام الأخيرة حيث أعلنت حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء الماضي.



وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على منطقة تيجراي الشمالية المتمردة .



وتمكنت الجبهة مع متمردين من جيش تحرير أورومو من السيطرة على امتداد طريق سريع مهم استراتيجيا وبدأوا في التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.



ووفقا للتقارير، تحاول الميليشيات أيضا قطع طريق الإمداد من ميناء جيبوتي المجاور إلى أديس أبابا.