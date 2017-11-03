نجوم الفن يتوافدون على المقر الانتخابي بنادي المهن التمثيلية

يواصل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني والمقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء وهم 250 عضوًا، والمقام داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.



وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن عملية التصويت تسير بشكل جيد، وأن معظم أعضاء النقابة حرصوا على التواجد والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس النقابة .



وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، ومنهم الفنانة لبلبة

وأحمد وفيق وأشرف زكي وأحمد سلامة وهالة فاخر وفتوح أحمد وأحمد فتحي وحسن عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس وحسان العربي وأحمد الحلواني وعفاف رشاد، محمد أبو داوود، وأحمد حلاوة، وسامي مغاوري وأحمد صيام .



يذكر أن المرشحين في انتخابات التجديد النصفي عددهم 15 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد، أبرزهم منير مكرم، أحمد سلامة، عزوز عادل، أيمن عزب.



كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كلا من أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.