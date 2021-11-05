صحيفة إسبانية: الجزائر تنشر منصات صواريخ على الحدود مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن الجيش الجزائري قام بنشر مجموعة من منصات الصواريخ قرب الحدود مع المملكة المغربية، وذلك بعد اتهام الجزائر للمملكة باستهداف شاحنتين كانتا في طريقهما إلى موريتانيا ما أدى لمقتل 3 جزائريين.



ونشرت صحيفة لارازون" الإسبانية، أمس الخميس، صورا تظهر نشر الجزائر لعدد من منصات الصواريخ قرب الحدود مع المغرب، ولكنها لم تذكر من أين حصلت عليها، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة .



ولم يتسن التأكد مما ذكرته الصحيفة الإسبانية حتى الآن، من مصادر جزائرية سواء رسمية أو إعلامية.



وقالت الصحيفة، إن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، تظهر نشر الجيش الجزائري لـ7 منصات متنقلة لإطلاق الصواريخ، لم يتم تحديد مداها.



وأضافت الصحيفة أن حادث استهداف الشاحنات ومقتل 3 سائقين جزائرين تسبب في حالة من "أقصى درجات التوتر بين البلدين، متساءلة عن حدوث حرب وشيكة على أبواب إسبانيا؟".



وذكرت الصحيفة أن المغرب مستعد أيضا للرد بقوة في حال حدوث أي اعتداء عليه، رغم أنه ليس لديه النية لخوض حرب مع جيرانه.



وحسب الصحيفة يعتقد المغرب أن الجزائر تبحث عن ذريعة لشن الحرب، نافيا أن تكون قواته المسلحة هي المسؤولة عن مقتل 3 مواطنين جزائريين.



وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن الحادث لن يمر دون عقاب.