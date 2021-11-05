محافظ الإسكندرية يكرم عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بمكتبه، الدكتور محمد شاكر وفريق عمله من الشباب السكندري، وذلك على اللوحة الفنية التي أعدوها وأهدوها الدكتور محمد شاكر للمحافظة، مقدماً الشكر لهم على مجهودهم في إخراج تلك اللوحة بهذا الشكل الإبداعي.

وأشاد الشريف بالقيمة الفنية والجمالية والتاريخية التي تضمنتها اللوحة، موضحاً أن اللوحة تعد مثالا حي لجميع العصور والحقبات التاريخية التي مرت بها مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط سواء العصر البطلمي، العصر الروماني، العصر البيزنطي، العصر الإسلامي، وأخيرا العصر الحديث.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الشريف علي حرص محافظة الإسكندرية علي تكريم أبنائها المبدعين والمتميزين وتقديم كامل الدعم لهم، وتشجيع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية التي تزخر بكثير من الآثار من مختلف العصور التي مرت بها.