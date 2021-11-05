منتخب مصر لكرة اليد يهزم مقدونيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

فاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 32 - 25، اليوم الجمعة، في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين، التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وقدم "الفراعنة" أداء جيدًا في المباراة، وحرص "باروندو" على تجربة العديد من اللاعبين، لا سيما بعد انضمام المحترفين في أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا غدًا، في الودية الثانية على نفس الصالة.

ويستعد الفراعنة من خلال المباريات الودية، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 وحتى 24 يناير 2022.

وسيشارك المنتخب المصري في دورة دولية ودية بقطر، بين 26 و31 ديسمبر المقبل، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يواجه البحرين في وديتين بالقاهرة يومي 3 و5 يناير.

وهذا قبل السفر إلى فرنسا، لخوض بطولة الدوري الذهبي الودية يومي 7 و9 يناير 2022، والتي يشارك بها منتخبات "فرنسا والدنمارك والنرويج" إضافة إلى مصر.