محافظ بنك إنجلترا: التضخم سيؤثر على الوضع المالي للأسر في بريطانيا هذا الشتاء

قال محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي إن التضخم سيؤثر على الوضع المالي للأسر في المملكة المتحدة خلال هذا الشتاء.

وأضاف بيلي في مقابلة مع برنامج توداي على محطة "راديو بي بي سي 4" اليوم الجمعة: "من الواضح أن التضخم أمر يؤثر على دخل الأسر... أنا متأكد من أنهم يشعرون بذلك بالفعل من خلال ارتفاع الأسعار".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلي قوله: "اشعر بالأسف لحدوث ذلك... لا أحد منا يريد له أن يحدث".

وتابع بيلي بالقول إن تأثير نقص الإمدادات، فضلا عن الضغط الناجم عن زيادة الطلب، هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بما يشمل أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

وأعرب بيلي عن خوفه من أن "رفع أسعار الفائدة لن يجلب مزيدا من الغاز".

ومضى بيلي قائلا إن سوق العمل في المملكة المتحدة سيكشف الدليل المفقود الضروري لتحديد توقيت رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مسؤولي البنك المركزي لن يخشوا اتخاذ مثل هذه قرارات عندما تكون ضرورية.

وتشير بلومبرج إلى أن تصريحات بيلي تزيد من التكهنات بشأن زيادة تكاليف الاقتراض الشهر المقبل حتى بعد تحدى صانعي السياسات لتوقعات السوق في قرارهم بالإبقاء على معدل الفائدة المرجعي دون تغيير.

وتوضح بلومبرج أنه بعد صدور قرار الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، فقد حول المسؤولون تركيزهم إلى المخاوف بشأن الوظائف والنمو بدلا من التنبؤات بحدوث ارتفاع في التضخم.

واستطرد بيلي قائلا إنه ستظل هناك حاجة لرفع معدل الفائدة في وقت ما خلال الأشهر المقبلة لابقاء معدل التضخم عند المستهدف.

واختتم محافظ بنك إنجلترا تصريحاته قائلا إن عنصر سوق العمل كان العامل الأكثر أهمية في قرار أمس الخميس بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أن صانعي السياسات بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول تأثير توقف الحكومة عن دعم القطاعات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا قبل اتخاذ أي قرار.