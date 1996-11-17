تترقب جماهير الكرة المصرية قمة الدوري العام، عندما يلتقي الأهلي أمام الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المحلية.

ويدخل الزمالك اللقاء بدافع مواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري بتحقيق انتصارين في أول مباراتين، بجانب إيقاف سلسلة التعثرات أمام الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث خسر مباراتين وتعادل واحدة في آخر 3 مواجهات بينهما.

من جهته، يدخل الأهلي بنفس الرغبة في حصد الـ 3 نقاط ومواصلة التربع على جدول الترتيب، للتأكيد على بدايته الجيدة في رحلة البحث عن لقب الدوري رقم 43، والذي خطفه الزمالك الموسم الماضي بعد هيمنة حمراء لمدة 5 مواسم متتالية.

ويعتمد بعض مشجعي كرة القدم في نظرتهم للمباريات من باب التفاؤل والتشاؤم، وهو ما تسلط الشروق الضوء عليه في السطور القادمة، عبر بوابة مراجعة مباريات القمة التي جرت في شهر نوفمبر على مدار التاريخ.

واجتمع الأهلي والزمالك في ليلة قمة خلال 30 مباراة سابقة، بمختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية، نجح خلالها الأحمر في تحقيق الانتصار في نصف عددهم، فيما حسمت نتيجة التعادل 9 لقاءات، وفاز الأبيض في 6 مواجهات.

وكانت المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر بعام 1922 بمباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي، كما التقيا مرتين آخرتين في إطار ودي، فاز الزمالك في الأولى بهدفين دون رد، وانتصر الأهلي في الثانية بهدفين لهدف.

وكانت آخر مواجهة بين الاهلي والزمالك في نوفمبر يوم 27 من العام الماضي، حينما فاز الأحمر بهدفين لهدف على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليُتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وتستعرض الشروق في السطور التالية تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في نوفمبر ونتائجها:

17.11.1922 – ودي - 0-0

12.11.1926 – دوري المنطقة - 0-2 للأهلي

30.11.1928 – دوري المنطقة - 3-0 للزمالك

28.11.1930 – دوري المنطقة - 0-4 للأهلي

6.11.1931 – دوري المنطقة - 1-1

18.11.1932 – دوري المنطقة - 3-3

3.11.1933 – دوري المنطقة - 3-2 للزمالك

2.11.1934 – دوري المنطقة - 0-3 للأهلي

3.11.1935 – دوري المنطقة - 1-3للأهلي

24.11.1939 – دوري القاهرة - 1-3 للأهلي

21.11.1947 – دوري القاهرة - 0-1 للأهلي

16.11.1951 - ودي - 2-0 للزمالك

27.11.1953 – الدوري العام - 1-1

19.11.1954 – الدوري العام - 0-2 للأهلي

23.11.1956 – ودي - 1-2 للأهلي

20.11.1959 – الدوري العام - 1-2 للأهلي

4.11.1960 – الدوري العام - 1-4 للأهلي

19.11.1965 – الدوري العام - 2-2

4.11.1966 – الدوري العام - 1-1

22.11.1974 – الدوري العام - 1-2 للأهلي

28.11.1980 – الدوري العام - 2-0 للزمالك

27.11.1981 – الدوري العام - 1-1

16.11.1990 – الدوري العام - 0-1 للأهلي

17.11.1996 – الدوري العام - 0-0

8.11.1998 – الدوري العام - 1-2 للأهلي

16.11.2000 – الدوري العام - 1-1

23.11.2001 – الدوري العام - 2-1 للزمالك

21.11.2003 – الدوري الزمالك - 1-0 للزمالك

4.11.2004 – الدوري العام - 2-4 للأهلي

27.11.2020 – نهائي دوري أبطال إفريقيا - 1-2 للأهلي