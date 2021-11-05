اليابان توافق على استخدام أول دواء وقائي من عدوى كورونا

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وافقت لجنة وزارة الصحة اليابانية على استخدام عقار رونابريف كوكتيل للأجسام المضادة لشركة تشوجاي للصناعات الدوائية، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة أن وزارة الصحة اقتصرت حتى الآن على استخدام علاج الكوكتيل بالأجسام المضادة لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

ومن المقرر أن تمنح وزارة الصحة اليابانية موافقتها الرسمية على توسيع استخدام عقار /رونابريف/، وهو مزيج من كازيريفيماب وإمديفيماب، بموجب إجراءات المسار السريع في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يكون رونابريف أول دواء وقائي جديد لفيروس كورونا في البلاد يمكن إعطاؤه لحامله دون أعراض واتصال وثيق مع المصابين.

كما وافقت اللجنة على إعطاء الدواء عن طريق الحقن تحت الجلد، بالإضافة إلى الحقن الوريدي المعتمد حاليا.

ووفقا لشركة تشوجاي للصناعات الدوائية، وجدت تجربة سريرية خارج البلاد تستهدف الأشخاص المخالطين لمصابي كورونا أن العقار يقلل من خطر الإصابة بأعراض العدوى بنسبة 81%.

جدير بالذكر أن هذا العقار اقتصر استخدامه في البداية على المرضى المقيمين داخل المستشفيات، ولكن تم توسيع النطاق ليشمل المرضى الذين يتلقون العلاج في العيادات الخارجية والأشخاص الذين يتلقون العلاج في المنزل على مراحل اعتبارا من أواخر أغسطس الماضي.