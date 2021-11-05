سهم مودرنا الأمريكية يتراجع بشدة بعد توقعات ضعيفة للقاح كورونا

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هوى سهم شركة مودرنا الأمريكية اليوم الخميس، ليخسر مكانته كأفضل الأسهم أداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ببورصة نيويورك.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية بنسبة كبيرة بلغت 20%، في أكبر تراجع له منذ مايو عام 2020، بعد توقعات ضعيفة للقاحها المضاد لفيروس كورونا ومبيعات لم ترق إلى متوسط توقعات المحللين.

وحل محل سهم شركة اللقاحات، سهم شركة ديفون انرجي كوربوريشن لإنتاج النفط الصخري.

كما تضرر سهم مودرنا جراء موافقة بريطانيا على عقار شركة ميرك آند كو المضاد لكوفيد-19، ووصفت الجهات التنظيمية في بريطانيا العقار بأنه آمن وفعال، وقد يلحق المزيد بترخيصه اضرارا بمبيعات لقاحات كوفيد.