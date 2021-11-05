مقتل خمسة أشخاص وفقدان 4 آخرين بعد فيضانات مفاجئة بإندونيسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم الجمعة أن 5 أشخاص قتلوا وفقد أربعة آخرون بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة منتجعا جبليا شهيرا في إقليم جاوة الشرقية في البلاد.

وأظهرت لقطات، تم تسجيلها عبر هاتف محمول وجرى بثها تلفزيونيا، مياه الفيضانات والحطام في أحياء في بلدة باتو يوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري إن "فرقا مشتركة لا تزال تبحث عن المفقودين وتساعد في إزالة الأنقاض". وتشتهر باتو بين المسافرين المحليين بمناخها البارد.

وقال عبد المهاري إن الفيضانات اجتاحت أيضا ما يقرب من 300 منزل في بون بولانجو بإقليم جورونتالو. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، والذي يمتد عادة من تشرين ثان/نوفمبر حتى آذار/مارس.