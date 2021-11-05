الرئيس الأوكراني يسن قانونا للحد من تأثير مراكز القوى على سياسية البلاد

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سن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة قانونا للحد من تأثير مراكز القوى في البلاد.

ويهدف هذا القانون إلى الحد من التأثير السياسي لرجال الأعمال الأثرياء على سياسة الدولة.

ووفقا للقانون الجديد لا يسمح لأصحاب مراكز النفوذ بتمويل الأحزاب السياسية أو الدعاية السياسية أو تمويل المظاهرات، ويتم استبعادهم من قواعد الخصخصة.

وكتب الرئيس البالغ من العمر 43 عاما على موقع تويتر لخدمة الأخبار القصيرة: "الآن كل رجال الأعمال سواسية أمام القانون ولا يمكنهم شراء الامتيازات".

ووفقا للقانون يصنف ضمن مراكز القوى أي شخص يستوفي ثلاثة من أربعة معايير على الأقل كمركز قوى.

وتشمل هذه المعايير النفوذ السياسي وملكية وسائل الإعلام وملكية الشركات التي تحتكر منتجات أو تزيد قيمتها عن 78 مليون يورو.

كما يؤثر القانون على مؤيد زيلينسكي إيهور كولومويسكي وخصمه بترو بوروشينكو على حد سواء.

يشغل الرئيس السابق والمليونير بوروشينكو مقعدا في البرلمان منذ آب / أغسطس 2019 ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية.

ويفترض النقاد أن زيلينسكي سيستخدم القانون بشكل أساسي ضد معارضيه.

تم تأجيل التوقيع على القانون، حيث قدم الزعيم البرلماني الذي تمت إقالته مؤخرا دميترو رازومكوف في الأصل تعديلا يقضي بأن تقوم هيئة مستقلة عن الرئيس بتنفيذ تصنيف من يدخل في قائمة أصحاب النفوذ الذين يطبق عليهم القانون.

ولكن النسخة الحالية تقضي بأن يتولى ذلك مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه زيلينسكي.