شركة (تليفونيكا) الإسبانية ترفع حصتها في وحدتها الألمانية

انخرطت شركة تليفونيكا الاسبانية للاتصالات في الشهور الاخيرة في زيادة حصتها في وحدتها الالمانية "تليفونيكا دويتشلاند القابضة"، بهدف التعبير عن ثقتها في الشركة الألمانية، والاستفادة من انخفاض تقييمها السعري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنجيل فيلا مدير التشغيل في تليفونيكا قوله في مقابلة عبر الهاتف إن الشركة "ترفع بشكل تكتيكي" حصتها في الوحدة الالمانية من خلال عمليات شراء محدودة، بحيث ارتفعت حصتها بحلول ونيو الماضي من 2ر69 إلى 7ر69 بالمئة من أسهم الشركة الألمانية.

وأضاف أن تليفونيكا الاسبانية ليس لديها هدف محدد بشأن الحصة الإضافية التي ترغب في الاستحواذ عليها بالوحدة الالمانية.

وارتفعت اسهم "تليفونيكا دويتشلاند القابضة" بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري. ورفعت الشركة في 3 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، توقعاتها بشأن آفاق أرباحها خلال عام 2021.

ويذكر ان عائدات الشركة وأرباحها التشغيلية ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري قبل استقطاع نسب الاستهلاك والاهلاك إلى مستويات ما قبل عامين قبل تفشي جائحة كورونا.