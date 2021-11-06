 تحالف آسيا والمحيط الهادي يشكر محافظ دمياط على مشاركتها الفعالة في الدورة الـ5 لليونسكو - بوابة الشروق
السبت 6 نوفمبر 2021 12:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

تحالف آسيا والمحيط الهادي يشكر محافظ دمياط على مشاركتها الفعالة في الدورة الـ5 لليونسكو

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:03 ص

وجه تحالف آسيا والمحيط الهادي لمدن التعلم APLC، الشكر للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على مشاركتها الفعالة في الدورة الخامسة لآلية اليونسكو ICLC واجتماع آسيا والمحيط الهادي الإقليمي، APRM الذي انعقد بالتعاون مع مدن التعلم في آسيا والمحيط الهادي APLC في جمهورية كوريا، في 27 أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال الخطاب الوارد عبر البريد الإلكتروني، ومضمونه: "حظيت مشاركة سيادتك تقديرا كبيرا وتمكنًا من اختتام المؤتمر بنجاح، لنستشعر جميعا بأهمية التعلم مدى الحياة في العالم، حيث كان المؤتمر نقطة مهمة لتأكيد التضامن بين كل الدول والمناطق المجاورة".

وأكد التحالف تطلعه إلى مشاركة محافظ دمياط في المؤتمرات المخطط تنفيذها مستقبلا، كما أشادوا بما حققته محافظ دمياط من خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، بالإضافة إلى دعم منهجية التعلم مدى الحياة، والذي أدى بدوره إلى فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو للتعلم مدى الحياة 2021.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك