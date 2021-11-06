تحالف آسيا والمحيط الهادي يشكر محافظ دمياط على مشاركتها الفعالة في الدورة الـ5 لليونسكو

وجه تحالف آسيا والمحيط الهادي لمدن التعلم APLC، الشكر للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على مشاركتها الفعالة في الدورة الخامسة لآلية اليونسكو ICLC واجتماع آسيا والمحيط الهادي الإقليمي، APRM الذي انعقد بالتعاون مع مدن التعلم في آسيا والمحيط الهادي APLC في جمهورية كوريا، في 27 أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال الخطاب الوارد عبر البريد الإلكتروني، ومضمونه: "حظيت مشاركة سيادتك تقديرا كبيرا وتمكنًا من اختتام المؤتمر بنجاح، لنستشعر جميعا بأهمية التعلم مدى الحياة في العالم، حيث كان المؤتمر نقطة مهمة لتأكيد التضامن بين كل الدول والمناطق المجاورة".

وأكد التحالف تطلعه إلى مشاركة محافظ دمياط في المؤتمرات المخطط تنفيذها مستقبلا، كما أشادوا بما حققته محافظ دمياط من خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، بالإضافة إلى دعم منهجية التعلم مدى الحياة، والذي أدى بدوره إلى فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو للتعلم مدى الحياة 2021.

