البر الرئيسي الصيني يسجل 68 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 68 إصابة جديدة بكوفيد-19، محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن من الحالات المذكورة، سُجلت 28 حالة في هيلونججيانج و 10 حالات في خبي و 8 حالات في لياونينج و 5 حالات في كل من خنان وقانسو و 4 حالات في نينغشيا وحالتين في كل من منغوليا الداخلية وجيانجشي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من قويتشو ويوننان.

كما تم تسجيل 10 إصابات إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، ثلاثة منها في كل من شنغهاي وقوانجشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينج وقوانجدونج ويوننان، بحسب اللجنة.

وسُجلت أيضاً حالة يُشتبه بإصابتها في شنغهاي، قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

وتم تسجيل ما إجماليه 9697 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 9324 حالات خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و373 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 97605 حالات حتى يوم الخميس، بينها 1129 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 37 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 91840 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 42 حالة جديدة بدون أعراض، منها 20 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 426 حالات بدون أعراض، منها 348 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.