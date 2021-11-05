مصادر عراقية: أطراف إقليمية تسعى لتقويض مؤسسات الدولة

قالت مصادر عراقية، اليوم الجمعة، إنّ أطرافًا إقليمية تسعى لتقويض مؤسسات الدولة في العراق.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، دون أن تكشف هوية هذه المصادر.

وأصيب 125 عراقيًّا، من القوات الأمنية ومتظاهرين خلال صدامات وقعت بين الجانبين اليوم الجمعة، قرب بوابات المنطقة الخضراء ببغداد.

وقالت وزارة الصحة إنّها مؤسساتها في بغداد استقبلت عددًا من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحا، بينهم 27 من المدنيين والباقين من القوات الأمنية.

وأوضح البيان أن أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة، ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، كما ناشد المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وشدد الكاظمي على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وأن احترام حقوق الانسان الأساسية، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة.