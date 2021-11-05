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القمة 123 .. تعرف على المستبعدين من الأهلي أمام الزمالك

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:40 م

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الثنائي كريم فؤاد ومصطفى شوبير، من مباراة الزمالك، التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد أعلن تواجد تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك وتم استبعاد الثنائي مصطفى شوبير وكريم فؤاد من المباراة الهامة.

الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا يوم الأربعاء الماضي، بعد أن خاض مباراة ودية أمام فريق المرج فاز بها بهدفين لهدف.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعد أن تغلب على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى.


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