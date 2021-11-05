قال الدكتور خالد العناني وزي الاثار والسياحة، إنّ مصر تسير على الطريق الصحيح لعودة السياحة على ما كانت عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ الوزارة اتخذت الإجراءات السليمة لعودة السياحة، وأن هدفها في البداية هو السمعة الصحية لمنتجعات مصر وزيادة الأسواق السياحية.

وأشار إلى أنّ الوزارة تسير وفق خطوات صحية لعودة السياحة الأجنبية، مؤكدًا أن هذا القطاع ينتعش لكنه لم يبلغ الدرجة التي كان عليها قبل 2019، وهو أمرٌ مشابه في كل دول العالم.

وتحدّث العناني عن مشروع طريق الكباش، قائلًا إنّ فكرة المشروع طريق يربط بين معبدي الأقصر والكرنك ويستعرض العراقة المصرية، واعدا المصريين بأن يكون الافتتاح رائعا.

وأوضح أنّ المشروع بدأ العمل به منذ 18 سنة وتوقف لسنوات طويلة ثم استأنف العمل فيه منذ سنوات قليلة، لافتا إلى أنه بعد الحفل العالمي لموكب المومياوات كان من الصعب افتتاح مشروع طريق الكباش بشكل عادي.

وأكّد أن العالم ينتظر من مصر شيئًا جديدًا ومميزًا في حفل افتتاح مشروع طريق الكباش، موضحًا أن الهدف الأساسي من الفاعلية الترويج للأقصر وأسوان والمناطق التي عانت من أثار جائحة كورونا بشدة.

وتابع: "عاوزين نعمل شغل جديد وهنروي العالم الأقصر كمنتجع سياحي متكامل وهو حدث ترويجي للسياحة، وهو حدث سياحي نقول فيه للعالم تعالوا شوفوا مصر والعالم متوقع للافتتاح".

وبدأت وزارة السياحة والآثار الترويج رسميًّا، للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر والخاصة بطريق الكباش.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".