 بولندا تعزز خططها لبناء سياج على طول الحدود مع بيلاروس - بوابة الشروق
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بولندا تعزز خططها لبناء سياج على طول الحدود مع بيلاروس

وارسو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 12:38 ص

قدمت وزارة الداخلية البولندية إلى البرلمان خططا لبناء سياج دائم على طول حدود البلاد مع بيلاروس اليوم الخميس، حيث لا تزال مستويات الهجرة مرتفعة بشكل غير عادي.

وقال وزير الداخلية ماريوش كامينسكي، في تصريحات للصحافة وعبر موقع تويتر، إن السياج الذي يمتد حوالي 180 كيلومترا، لن يكون حاجزا ماديا فحسب، بل سيكون مجهزا أيضا بأحدث الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح البيان أن ارتفاع السياج سيبلغ 5ر5 مترا ويتكون الجزء العلوي من لفائف من الأسلاك الشائكة.

وتخطط الوزارة لتركيب أجهزة استشعار الحركة والكاميرات وغيرها. كما سينضم 750 ضابطا إضافيا لقوة حرس الحدود البولندية.

وذكر الوزير أن السياج سيكتمل بحلول نهاية النصف الأول من 2022.

ورغم ذلك، لم يوقع الرئيس أندريه دودا رسميا بعد على القانون الذي يسمح ببدء البناء.

وبدأت وارسو في بناء سياج مؤقت على طول الحدود في نهاية شهر آب/ أغسطس، بعد أن ارتفع عدد المهاجرين من العراق وسورية واليمن ومناطق مضطربة أخرى بشكل ملحوظ، ويحاول المهاجرون دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر بيلاروس، فيما تتأثر بولندا وليتوانيا ولاتفيا بشكل خاص.

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