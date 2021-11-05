رئيس إيطاليا يزور الجزائر يومي السبت والأحد

يبدأ الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في زيارة رسمية إلى الجزائر يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه "ينتظر أن تتصدر أجندة هذه الزيارة بحث عدة ملفات اقتصادية وسياسية مشتركة بين الجزائر وإيطاليا. كما تندرج في إطار سياق العلاقات الاستراتيجية التي تسعى الجزائر إلى بنائها مع الشركاء الموثوق بهم خارج الشراكة التقليدية ضمن التوجه الجديد.

من جهة أخرى، أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيجري مباحثات مع نظيره الإيطالي تتناول الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل والهجرة غير الشرعية.