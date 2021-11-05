«إير بي إن بي» تسجل نتائج فصلية قياسية في عودة قوية بعد أزمة كورونا

سجلت شركة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت "إير بي إن بي" أقوى نتائج فصلية لها على الإطلاق بعد تراجع الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث ارتفعت مبيعاتها خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 70 % تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 2ر2 مليار دولار، وفقا لما أعلنته الشركة يوم الخميس بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وقالت الشركة في رسالة للمساهمين إن إيراداتها خلال الربع الثالث تجاوزت نفس الفترة من عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة 36% "مما يدل على قوة انتعاش السفر عبر منصة إير بي إن بي ".

وفاقت الأرقام الربع سنوية توقعات المحللين.

وبلغ صافي أرباح الشركة 834 مليون دولار، بزيادة قدرها 280% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت أسهم الشركة في البداية بعد ساعات التداول.

وتأسست شركة "إير بي.إن.بي" عام 2008 لتكون منصة إلكترونية للأشخاص لتأجير غرف النوم الزائدة عن حاجتهم.