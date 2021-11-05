مستشار السفير البريطاني: 3 أسباب وراء زيارة الأمير تشارلز لمصر

قال نيل ميكليب المستشار السياسي والاقتصادي لسفير بريطانيا لدى القاهرة، إن زيارة الأمير تشارلز وزوجته لمصر المقررة في 18 نوفمبر الجاري، هي أرفع مستوى للزيارة يمكن أن يجريها عضو في الأسرة الملكية لأي دولة بالعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أنّ هذه الزيارة مؤشر على مدى الاحترام الذي تكنه بريطانيا لمصر.

وأشار إلى أنّ هناك ثلاثة أسباب لهذه الزيارة في الوقت الحالي، أولها هي رغبة زوجة الأمير في زيارة المنطقة بعدما كانت قد قضت فترة من حياتها فيها، إلى جانب التخفُّف نوعًا من القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن السبب الثالث يتعلق بمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقد حاليًّا في مدينة جلاسكو، حيث شهد الأمير تشارلز الجلسة الافتتاحية.

وأكّد أن مصر أصبحت شريكًا مع المملكة المتحدة في مؤتمر قمة المناخ، والجهود التي تُبذل على المستوى الدولي للمحافظة على مناخ الأرض.

وأشار إلى أنّ التغيرات المناخية ستكون أحد محاور المناقشات التي تتضمنها زيارة الأمير تشارلز إلى مصر، بما يدفع نحو المحافظة على المناخ.

وكان السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، قد أعلن عن زيارة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوول إلى مصر، في "نوفمبر".

وصرح السفير: "الزيارة بمثابة توطيد العلاقات والروابط الإنسانية فخلال زيارتهم سيروا بأنفسهم مصر القديمة وحضاراتهم العربية وفي نفس الوقت سيرون مصر الحديثة ومدى تطورها ونموها وسيلتقون بمجتمع مهم هو وأصحاب الأعمال الريادية".