 عازف القانون العراقي فرات قدوري يختتم فقرته بمقطوعة الغيمة الوردية - بوابة الشروق
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عازف القانون العراقي فرات قدوري يختتم فقرته بمقطوعة الغيمة الوردية

محمد عباس
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:02 م

اختتم عازف القانون العراقي فرات قدوري فقرته بالليلة الخامسة من فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمقطوعة "الغيمة الوردية".

وقدم فرات قدوري مقطوعات (فوق النخل، حلوة يالبغدادية، هلال العيد، دجلة الخير، ديما "الغيمة الوردية").

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.

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