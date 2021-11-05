أكّدت الفنانة بشرى، أنها لم تتعافى بشكل كامل من الحادث الذي تعرضت له خلال مهرجان الجونة، معقّبة: "ما خفي أعظم".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، مساء الجمعة، إنّ الأزمة ليست في العربة التي انقلبت، التي يسميها البعض "بيتش باجي" أو "سبايدر"، وقالت: "أنا مش عاوزة أعرف اسمها".



وأوضحت أنّ الأزمة سببها سائقها العربة، معتبرة أن "الطيش" هو سبب الحادثة، في إشارة إلى تهور السائق الذي أدّى للحادث.



وكانت بشرى قد أصيبت ببعض الكدمات نتيجة الحادث الذي تعرضت له خلال مهرجان الجونة، أثناء تصويرها حلقة من أحد البرامج التلفزيونية برفقة الفنان الشاب محمد مكاوي.





