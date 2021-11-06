زيلينسكي يوقع على قانون لخفض نفوذ فئات نافذة من الصفوة على السياسة بأوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون لتقييد النفوذ السياسي والاقتصادي لفئات نافذة من الصفوة ، وهو أداة يتخوف منتقدون من أن يتم استخدامها لاستهداف خصومه.

وبموجب القانون، قد لا تمول الفئات النافذة أحزابا أو إعلانات سياسية أو مظاهرات، ويتم استثناؤها من المشاركة في عمليات خصخصة.

وقال زيلينسكى على تويتر إن "كل رجال الأعمال متساوون الآن أمام القانون ولن يكون بإمكانهم شراء امتيازات".

ويهدف التشريع إلى إنشاء سجل للفئات النافذة. وللسنوات العشر المقبلة، لن يكون بالإمكان السماح لهذه الفئات دعم الأحزاب ماليا، أو المشاركة في عمليات خصخصة وستكون ملزمة بالكشف عن أصولهم.

وسيتم تحديد الفئات النافذة بأنها إذا انطبق عليها ثلاثة من أربعة معايير بما في ذلك النفوذ السياسي، وامتلاك وسائل إعلام وشركات محتكرة أو تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون دولار.

وسيحدد المجلس الوطني للأمن والدفاع، المعين مباشرة من قبل الرئيس، من يستحق أن يدرج ضمن سجل الفئات النافذة، ما أثار قلق الكثير بشأن إمكانية إساءة استغلاله.